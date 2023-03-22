Muharrem İnce, Millet İttifakı’nı hedef aldı: “Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler”

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14 Mayıs’taki seçime az süre kala, ismi en çok konuşulan siyasilerden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Habertürk yayınında yeni bir ittifak önerisi yaptı.

İnce, "İttifak öneriyorum: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Cuk oturur. Atatürk, laiklik, bayrak sorun olmaz" dedi.

"Teke Tek" programında konuşan İnce, Altılı Masa’ya sert eleştiriler getirdi ve "Bir buçuk yılda masayı yönetmediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler.” dedi.

İnce’nin dikkat çeken sözleri şu şekilde:

“Erdoğan gitsin de ne olursa olun değil, sonrası da var. Türkiye'nin bir iktidar sorunu var, ondan önce muhalefet sorunu var. Bu iktidarı göndermek için bu muhalefeti de göndermek lazım"

“Ben çok oy alıyorum AK Parti'den çok oy alıyorum. Onlar da bunu görüyor. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum.”

Muharrem İnce trol olarak tanımladığı kişilerce hedef alındığını da savundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun masadaki ittifak ortağı Ali Babacan’ı “Yüce Divan’a göndermekten” bahsettiği geçmiş bir açıklamasını da hatırlattı.