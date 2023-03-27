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Erdoğan, deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konutun inşasının planlandığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyükçekmece öğrenci yurdunda bulunan depremzedelerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Erdoğan, "Amacımız bir yıl içinde, altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda…
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Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını bildirdi.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Köksal Engür kimdir?
1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programıyla mesleğe başladı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmaları yaptı.
Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.
Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.
"Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle ayrıca sevilen Engür, "SüngerBob KareŞort" çizgifilminde Squitward'ü de seslendirdi.
Erdoğan, deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konutun inşasının planlandığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Büyükçekmece öğrenci yurdunda bulunan depremzedelerle iftarda bir araya geldi.
İftar sonrası konuşma yapan Erdoğan, “Amacımız bir yıl içinde, altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız" dedi.