Erdoğan, deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konutun inşasının planlandığını duyurdu

Quote Message: Depremzedelerimiz, milletimiz de şundan emin olsun ki, oradaki arkadaşlarımız insan üstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür. Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette birtakım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır.

Depremzedelerimiz, milletimiz de şundan emin olsun ki, oradaki arkadaşlarımız insan üstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür. Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette birtakım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır.