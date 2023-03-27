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Erdoğan, deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konutun inşasının planlandığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyükçekmece öğrenci yurdunda bulunan depremzedelerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Erdoğan, "Amacımız bir yıl içinde, altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda…

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  1. Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını bildirdi.

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  2. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür hayatını kaybetti

    Oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

    Köksal Engür kimdir?

    1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programıyla mesleğe başladı.

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmaları yaptı.

    Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

    Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

    Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.

    "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle ayrıca sevilen Engür, "SüngerBob KareŞort" çizgifilminde Squitward'ü de seslendirdi.

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  3. Erdoğan, deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konutun inşasının planlandığını duyurdu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Büyükçekmece öğrenci yurdunda bulunan depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

    İftar sonrası konuşma yapan Erdoğan, “Amacımız bir yıl içinde, altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız" dedi.

    Quote Message: Vatandaşlarımız yurtlarda farklı şehirlerde kalıyorlar. Buralardan bir an önce geri dönecekler. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla, geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla, tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin hızlanacağını düşünüyorum.
    Quote Message: Deprem gününden sonra geçen yaklaşık bir buçuk ayda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız acil yardım dağıtımlarını düzene soktuğumuz, enkazları süratle kaldırdığımız, geçici barınma merkezlerini oluşturmayı sürdürdüğümüz, kalıcı konutların inşasına başladığımız, özetle yaraları hızla sarmaya başladığımız bir süreç yaşadık. Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen, böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızlı bir toparlanmayı sağlamak kolay değildir. Devletimiz tüm kurumlarını, imkanlarını, gerekli tüm personelini deprem bölgesinde görevlendirmiştir.
    Quote Message: Depremzedelerimiz, milletimiz de şundan emin olsun ki, oradaki arkadaşlarımız insan üstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür. Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette birtakım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır.
    Erdoğan, deprem bölgesinde bir yılda 319 bin konutun inşasının planlandığını duyurdu
    Copyright: DHA
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