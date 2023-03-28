En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye yükseltilmesi Komisyon’da kabul edildi

En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi 2 bin TL'ye çıkarılıyor.

1100 TL olan bayram ikramiyesine 900 TL ilave eklenerek, 2 bin TL’ye çıkması öngörülüyor. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7.500 TL oluyor.

Merkezi yönetim ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınmasının da önü açılıyor.

Düzenlemeler nisan ayından itibaren geçerli olacak.

Maliyeti 121 milyar TL

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan etki analiz raporu sunumuna göre en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin bütçeye yükü 120,8 milyar TL olacak.

Komisyon üyelerine sunulan etki analiz raporuna göre emeklilere bayram ikramiyesinin yükseltilmesinin 2023 bütçesine maliyeti de 24,9 milyar TL olacak.

Torba teklifteki tüm düzenlemelerin toplam maliyeti ise 149,3 milyar TL’ye ulaşacak.

Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşının 7.500 lira olacağını açıklayan Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla belirledik. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.