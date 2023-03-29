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İthal cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...

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  1. İthal cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

    28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

    Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

    Böylece cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.

    İthal cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi
    Copyright: Getty Images
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