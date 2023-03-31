Fitch, depremin bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyor

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, deprem yüzünden Türkiye’deki bankaların sorunlu kredilerinde artışın yaşanacağını, ancak afetin bankaların notunu etkilemesinin beklenmediğini kaydetti.

Fitch’e göre bankaların afet bölgesine ilişkin riskinin sınırlı olması ve bankaların notlarının zaten düşük olması, notlarının daha da düşmesinin önüne geçecek.

Depremin bankacılık sektörü üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için bölgedeki bankların risklerinin analiz edildiğini belirten Fitch, deprem bölgesinin 2022 sonunda bankacılık sektörünün genel kredi riskinin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturduğunun tahmin edildiğini aktardı; ancak en ağır etkilenen üç il olan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın kredi riskinin yaklaşık yüzde 2,4’ünü oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden genel olarak depremin bankacılık sektörüne etkisinin sınırlı olmasının beklendiği, ancak bölgede daha çok müşterisi olan bankalar için riskin artabileceği aktarıldı.