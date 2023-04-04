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Muharrem İnce: Çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, bitti orası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk'te katıldığı canlı yayında 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyeceğini söyledi. İnce, "Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası" dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Muharrem İnce: Çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, bitti orası

    Muharrem İnce
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Muharrem İnce

    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk’te katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyeceğini söyleyen İnce, "Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası" dedi.

    Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre şansının daha fazla olduğunu iddia eden İnce, yaş ortalamasının düşmesiyle oy oranının arttığını ifade ederek, "Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım" diye konuştu.

    Quote Message: Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. 'Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız' diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim. Bu art niyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum."
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