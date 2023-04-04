Muharrem İnce: Çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, bitti orası

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk’te katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyeceğini söyleyen İnce, "Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre şansının daha fazla olduğunu iddia eden İnce, yaş ortalamasının düşmesiyle oy oranının arttığını ifade ederek, "Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım" diye konuştu.