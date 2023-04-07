Kılıçdaroğlu: İşveren kadınlara evlilik ya da doğum planlarını soramayacak, soranlar cezalandırılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya platformlarına yönelik "bant daraltma uygulamasının" neden yapıldığına ilişkin bir soruya, "Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı" diyerek yanıt verdi.

Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olan Karaismailoğlu, söz konusu kararın mahkemeye intikal ettiğini ve yetkililerin savunma yaptığını söyledi.

Ancak kararı "yapılması gereken konuydu" diyerek nitelendirdi ve şöyle devam etti:

Quote Message: Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlik de olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlik de olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten.

İngilizcesi "bandwidth" olan bant genişliği ifadesi, internetle bağlantı halinde olan herhangi bir cihazın belirli zaman dilimi kapsamında alabileceği veri miktarını anlatmak için kullanılıyor.