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Kılıçdaroğlu: İşveren kadınlara evlilik ya da doğum planlarını soramayacak, soranlar cezalandırılacak
CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu TikTok’a yüklediği bir videoda, göreve seçilmesi halinde “torpile, adam kayırmaya kesinlikle son vereceğini” söyledi. Kılıçdaroğlu, bir kanun getirerek işverenlerin kadınlara “Evli misin? Bekar mısın? Açık mısın? Kapalı mısın? Çocuk yapacak mısın?” gibi sorular sormasının yasaklayacağını belirtti. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul merkezli 'Forex' operasyonu: 'Çok sayıda kişi gözaltına alındı'
İstanbul polisi, 'Forex' yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır gibi toplamda 18 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.
DHA'nın aktardığına göre operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ancak kaç kişinin gözaltına alınıdğına yönelik kesin bir sayı açıklanmadı.
Forex iki ülke para biriminin birbirine karşı dönüşümünü ifade eden "foreign exchange" kelimesinin kısaltması.
Zaman içerisinde forex işlemlerinin popüler olmasının ardından sadece dövizler değil, emtialar da forex platformlarının içerisine girmiş ve forex ürünü olarak işlem görmeye başladı.
Forex piyasası dünyanın işlem hacmi en yüksek ve en likit piyasası konumunda.
MHP'nin milletvekili aday listesinde kimler var, hangi vekiller liste dışı kaldı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının ardından, aday listeleri kamuoyuna açıklandı. MHP yönetimi aday listelerinin bugün YSK'ya sunulacağını da duyurdu. MHP’nin bu kararıyla, AKP ile “ortak liste” ihtimalini de ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor.Daha fazla bilgi
Karaismailoğlu, 'Depremden sonra neden bant daraltma yapıldı?' sorusuna yanıt verdi: 'Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya platformlarına yönelik "bant daraltma uygulamasının" neden yapıldığına ilişkin bir soruya, "Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı" diyerek yanıt verdi.
Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olan Karaismailoğlu, söz konusu kararın mahkemeye intikal ettiğini ve yetkililerin savunma yaptığını söyledi.
Ancak kararı "yapılması gereken konuydu" diyerek nitelendirdi ve şöyle devam etti:
İngilizcesi "bandwidth" olan bant genişliği ifadesi, internetle bağlantı halinde olan herhangi bir cihazın belirli zaman dilimi kapsamında alabileceği veri miktarını anlatmak için kullanılıyor.
Rusya ve Ukrayna, Türkiye'deki seçimlere nasıl bakıyor?
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili tüm gelişmeler, Rusya ve Ukrayna'da da dikkatle izleniyor. Rusya merkezli düşünce kuruluşu Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanı Yuriy Mavaşev ve Atlantik Konseyi'nden Ukrayna dış politikası uzmanı Yevgeniya Gaber, iki ülkedeki Türkiye algısını BBC Türkçe'ye yorumladı.Daha fazla bilgi
Kılıçdaroğlu: İşveren kadınlara evlilik ya da doğum planlarını soramayacak, soranlar cezalandırılacak
CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu TikTok’a yüklediği bir videoda, göreve seçilmesi halinde “torpile, adam kayırmaya kesinlikle son vereceğini” söyledi.
Kılıçdaroğlu, bir kanun getirerek işverenlerin kadınlara “Evli misin? Bekar mısın? Açık mısın? Kapalı mısın? Çocuk yapacak mısın?” gibi sorular sormasının yasaklayacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu esprili bir dille bunlar arasında “Ne, İkizler burcu musun?” sorusunu da saydı.