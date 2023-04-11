Canlı Canlı Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.