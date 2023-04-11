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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Günaydın
BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese günaydın.
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Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.