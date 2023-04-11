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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Deprem, Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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  2. Günaydın

    BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese günaydın.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan gün boyu takip etmeniz mümkün.

    Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

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