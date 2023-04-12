Canlı
Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki beş kişi, İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda
Canlı anlatım
time_stated_uk
Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki beş kişi, İstanbul’da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Altı kişi sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Çetinaya, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.
Hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki Çetinkaya, Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.
Çetinkaya'nın tekerlekli sandalyede olduğu görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: