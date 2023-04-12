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Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki beş kişi, İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda

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Canlı anlatım

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  1. Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul’da yakalandı

    Çetinkaya
    Copyright: DHA

    Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki beş kişi, İstanbul’da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

    Altı kişi sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Çetinaya, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

    Hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki Çetinkaya, Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.

    Çetinkaya'nın tekerlekli sandalyede olduğu görüldü.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Quote Message: Ürfi Çetinkaya'nın, 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da yakalanan 577 kilo asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilo eroin ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize'de 159 kilo uyuşturucu madde eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin'de yakalanan 103 kilo eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul'da hakaret suçundan, İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır.
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