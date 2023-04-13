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Gram altın 1.259 TL ile rekor kırdı
Altının serbest piyasadaki gram satış fiyatı 1.259 TL ile yeni bir rekor kırdı. ABD'de Mart ayı enflasyonunun düşüş göstermesinin ardından altının uluslararası piyasalarda değeri yükseldi. Altının onsu 2028 doları gördü. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Erdoğan: İmar affı katalog suçlar içinde yerini alacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir TV programında imar affının katalog suçlar içerisinde yer alacağını belirtti ve “Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz” dedi.
Erdoğan konuyla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.
Adaylar değişiklik sinyali
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınına katılan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerindeki milletvekili aday listeleriyle ilgili de değişiklik sinyali verdi.
Aday belirleme süreçlerinde hassasiyet gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, “Bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimizde oldu. Cuma günü her şey bitiyor zaten. Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa, adım atmaya müsait" değerlendirmesinde bulundu.
Partiler, YSK’ya bildirdiği adaylarda yarın mesai sonuna kadar değişiklik yapabiliyor.
AKP’de Ordu İl Başkanı, tabanın ildeki adaylardan memnun olmadığını söylemiş, Twitter’da Erdoğan’a itiraz etmişti. İl başkanı daha sonra görevden alındı.
Gram altın 1.259 TL ile rekor kırdı
Altının serbest piyasadaki gram satış fiyatı 1.259 TL ile yeni bir rekor kırdı.
ABD’de Mart ayı enflasyonunun düşüş göstermesinin ardından altının uluslararası piyasalarda değeri yükseldi.
Altının onsu 2028 doları gördü.
Günaydın
BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese günaydın.
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