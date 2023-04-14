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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti
DEVA Partisi'nin kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla partinden istifa ettiğini duyurdu. Fırat, istifa gerekçesini "Çok klişe olduğunu bilsem de gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin: Gezi olayları AK Parti’den kopuşumuzu hızlandırdı
DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Haziran 2013’teki Gezi Parkı protestolarının, o dönem mensubu olduğu AKP’den duygusal olarak kopuşlarını hızlandırdığını söyledi.
Ergin, bakanlık görevini 2009-2013 yılları arasında yapmış, 2019’da da Ali Babacan’ın hemen ardından AKP’den istifa etmişti.
14 Mayıs seçimlerinde ise DEVA Partisi’nin CHP listelerinden gösterdiği milletvekili adaylarından biri.
Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un programına konuk olan Ergin, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili hükümetin takındığı tavrı eleştirerek, “Biz sürecin doğru yönetilmediğini, farklı bir yönetimle sürdürülebilir kılınacağını ifade ettik” dedi.
DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin’in bu adaylığı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Ergin, adaylıktan çekilip çekilmeyeceği ile ilgili ise, “Çekilme diye bir düşüncemiz yok. DEVA Partisi olarak bir düşüncemiz yok. CHP'den çekilmeye dair talep gelmedi. Şu ana kadar olmadı. Böyle bir şey hiç düşünülmedi” diye konuştu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti
DEVA Partisi’nin kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla partinden istifa ettiğini duyurdu.
Fırat, DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı olarak görev yapıyordu.
Türkiye’nin çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olduğunu ve bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancını koruduğunu söyleyen Fırat istifa gerekçesini şu sözlerle açıkladı:
“Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.”
Helün Fırat, 2019’da hayatını kaybeden politikacı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı.
AKP’nin kurucuları arasında yer alan Dengir Mir Mehmet Fırat, daha sonra HDP’den iki dönem milletvekiliği yaptı.
Günaydın
BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese günaydın.
Siyaset gündeminin yoğun yaşandığı bir haftayı daha geride bırakıyoruz.
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Haftanın son gününü güzel bir şekilde geçirmenizi dileriz.