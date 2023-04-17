Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kızılay'ın kendi genel kurul vardır, gereken yapılır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP'nin -Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, "Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır." dedi.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Oktay"Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım." diye konuşttu.

Oktay AKP'nin seçim beyannamesindeki "kamuya işe alımlarda mülakat usulünün kaldırılması" vaadinin bugüne kadar yapılmamasına yönelik eleştirilere ilişkin de birçok kurumdaki atamaların bilgisayar ortamında kurayla yapıldığını savundu, şöyle devam etti:"15 Temmuz'dan sonra stratejik kurumlarda ve stratejik, kritik projelerde çalışanlarla alakalı güvenlik soruşturmasının yapılıyor olması veya mülakatın yapılıyor olmasını yadırgamamak lazım. Şimdi belirli bir süre sonrasında, artık Türkiye normale dönüyor tekrar. Bu, bundan ibarettir. Bunun dışında farklı bir şey değil. Bütün her şey mülakatla yapılmıyor."