Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor” dedi.

“Kürtler” başlıklı bir video yayımlayan Kılıçdaroğlu, “Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici” ifadelerini kullandı.

“Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı?” diye soran Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi.”