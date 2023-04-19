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Kaftancıoğlu: ‘CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı düzenlendi, bizler korkmayız ama bence sizler korkun’
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliklerine saldırı düzenlendiğini, saldırıda üç el ateş açıldığını söyledi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Türkiye Petrolleri: Karadeniz gazını Sakarya'daki kara tesisine ulaştırdık
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, dün gece Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Karadeniz gazını Sakarya’daki kara tesisine ulaştırdıklarını duyurdu.
Paylaşılan videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz” dedi.
Kaftancıoğlu: ‘CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı düzenlendi, bizler korkmayız ama bence sizler korkun’
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki temsilciliklerine saldırı düzenlendiğini, saldırıda üç el ateş açıldığını söyledi.
Kaftancıoğlu, kurusıkı olduğu tahmin edilen mermi kovanlarının ve Kılıçdaroğlu’nun afişlerinin üzerine AKP ve RTE yazıldığı görülen fotoğraflar da paylaştı ve “Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!” dedi.
Gelecek Partisi İstanbul Kurucu İl Başkanı ve CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı İsa Mesih Şahin de saldırının ardından olay yerine gittiğini söyledi, Twitter hesabından “Gerilim siyaseti değil, hoşgörü ve tahammül siyaseti kazanacak” paylaşımında bulundu.
Günaydın!
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