Kaftancıoğlu: ‘CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı düzenlendi, bizler korkmayız ama bence sizler korkun’

Twitter Copyright: Twitter Olay yerindeki mermi kovanı Image caption: Olay yerindeki mermi kovanı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki temsilciliklerine saldırı düzenlendiğini, saldırıda üç el ateş açıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, kurusıkı olduğu tahmin edilen mermi kovanlarının ve Kılıçdaroğlu’nun afişlerinin üzerine AKP ve RTE yazıldığı görülen fotoğraflar da paylaştı ve “Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!” dedi.

Gelecek Partisi İstanbul Kurucu İl Başkanı ve CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı İsa Mesih Şahin de saldırının ardından olay yerine gittiğini söyledi, Twitter hesabından “Gerilim siyaseti değil, hoşgörü ve tahammül siyaseti kazanacak” paylaşımında bulundu.