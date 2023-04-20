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'1 metrelik' oy pusulalarının basımına başlandı
AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlandığını söyledi. Özel, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edildi
Binlerce kişinin dolandırıldığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye iade edildi. Arnavutluk'ta Interpol yetkilileri tarafından teslim alınan Özer, Türkiye'ye götürülüyor.Daha fazla bilgi
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün sabah gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde ve ardından savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Son günlerde gündeme gelen Muhammed Yakut ile ilgili yaptığı yayınlarla dikkat çeken Akinan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a götarülmüştü. Savcılık, soruşturmaya gizlilik kararı getirdi.
Akinan’ın Muhammed Yakut yayınlarından dolayı ifade verdiği belirtiliyor.
'1 metrelik' oy pusulalarının basımına başlandı
Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti.
AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının basımına başlandığını belirterek, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.
Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor.
Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.
Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.
Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.
İki bölge hariç Türkiye'nin tamamında sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz kıyıları dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışın etkisi altında.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması bekleniyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AYM’den 2016’da Cizre’de çocuğunu kaybeden çifte tazminat
Anayasa Mahkemesi bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, Cizre’de 2016’da çatışmaların yaşandığı dönemde çocuklarını kaybeden bir çifte tazminat ödenmesine karar verdi.
Başvurucular Fatım Garan ve Süleyman Garan’ın 2003 doğumlu çocuğu, B.G. 6 Ocak 2016’da Cudi mahallesinde başına isabet eden bir mermi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Ebeveynleri çocuklarını kimin öldürdüğünün bulunmasını talep etse de bu konuda herhangi bir gelişme olmamıştı.
AYM 2019’daki başvurudan dört yıl sonra verdiği kararda, soruşturma kapsamında makul sürede makul adımların atılmadığını tespit etti ve yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğini belirtti.
Başvurucular 1 milyon TL manevi, 500 bin TL de maddi tazminat talebinde bulunurken AYM 120 bin TL tazminata karar verdi.
Anadolu Ajansı’nda işten çıkarma davasında da hak ihlali kararı
AYM’nin bir diğer kararı da 2017’de Gülen yapılanmasıyla iltisaklı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan muhabir Mustafa Önal hakkındaydı.
Önal bunun ardından işe iade davası açmış, yerel mahkeme sadece Aralık 2013’ten sonra Bank Asya’daki hesabına para yatırmasının yeterli bir kanıt olduğuna hükmetmişti.
AYM kararında Önal’ın yerel mahkemeye, Bank Asya’da en fazla faiz veren banka olduğu için hesap açtığını, dönem dönem parasını oraya yatırdığını, bunun örgütsel bir çağrıyla alakalı olmadığını anlatmasına rağmen mahkemenin buna karşı herhangi bir gerekçe göstermediğini tespit etti.
AYM “başvurucudan duyulan şüphenin ciddi, güçlü ve objektif olduğuna dair ikna edici, yeterli gerekçe yok” dedi, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmederek dosyayı yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.