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Erdoğan: Bayram sonrası mitinglere ağırlık vereceğim, gidilmemiş il bırakmak istemiyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada "Bayram sonrası açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Gidilmedik il bırakmak istemiyoruz. Hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak" dedi.Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Erdoğan'dan AKP Çukurova ilçe binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Bazı parti başkanlarının aksine rant beklentisi içinde değilim
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan dün Adana'da AKP Çukurova İlçe Başkanlığı binasına ateş açılmasıyla ilgili olarak, "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim" dedi.Daha fazla bilgi
Erdoğan: Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Bayram sonrası açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Gidilmedik il bırakmak istemiyoruz. Hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak" dedi.
Ayasofya'da bayram namazını kıldıktan sonra açıklama yapan Erdoğan "Karadeniz gazı ile ilgili Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında. Karadeniz gazımızı milletimizle buluşturacağı" diye konuştu.
"Deprem bölgesinden sonra şehir mitinglerimize devam edeceğiz" diyen Erdoğan, yarın Nurdağı, daha sonra da Gaziantep'i ziyaret edeceğini bildirdi.
Erdoğan ayrıca "Yetiştirebilirsem Hatay'a geçeceğim. Açılışlardan çok mitinglere önem vereceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta hortum felaketi - Pazarcık'ta 1 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve sonrasında çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı.
Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Hortum, özellikle çadırlarda ve konteynerlerde kalan depremzedeleri vurdu. Hortum, çadır ve konteynerleri yerinden uçurdu.
Bazı binaların çatıları da çadırların üzerine düştü. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye altına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.