Erdoğan: Bayram sonrası mitinglere ağırlık vereceğim, gidilmemiş il bırakmak istemiyorum

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve sonrasında çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı.

Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Hortum, özellikle çadırlarda ve konteynerlerde kalan depremzedeleri vurdu. Hortum, çadır ve konteynerleri yerinden uçurdu.

Bazı binaların çatıları da çadırların üzerine düştü. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.