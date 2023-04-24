Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sudan'daki vatandaşlarımızın tahliyesi devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin devam ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre dün ilk olarak Sudan'ın başkenti Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı.

Hartum'da ise Afrika Caddesi'ndeki otelde toplanan yaklaşık 500 Türk vatandaşı, saat 10 otobüsle hareket etti.

Hartum Büyükelçiliğinin başkentin kuzeyindeki Kafuri Mahallesi'nde belirlediği diğer toplanma alanındaki yaklaşık 400 Türk vatandaşı da sahadaki güvenlik koşulları dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede tahliye edilecek.

Türk vatandaşları, kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, tahliye çalışmalarını toplanma noktalarında koordine etti.

Türk tahliye kafilesinde Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülkenin vatandaşı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan’da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 22 Nisan'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık ile telefonda görüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybettiğini, 3 bin 551 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ancak birçok yaralının hastanelere ulaşamaması nedeniyle ölü sayısının daha yüksek olduğu düşünülüyor.