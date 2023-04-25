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İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray'a tepki: 14 Mayıs akşamı senin gibi bir musîbetten kurtulmanın da bayramını yaşayacağız
İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı eleştirdi. Dervişoğlu, Çıray'a hitaben, "Sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray'a tepki: 14 Mayıs akşamı senin gibi bir musîbetten kurtulmanın da bayramını yaşayacağız
İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı sert bir dille eleştirdi.
Dervişoğlu, adını anmadan, daha önce üyesi olduğu partileri sayarak tarif ettiği Çıray'a, "Sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin?" dedi.
Aytun Çıray, 8 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “14 Mayıs sonrası Türkiye’ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum" demişti.
Çıray açıklamasında, "İzmir’de Saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması…Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!” ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra İYİ Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasının "uyduruk" olduğunu savunan Çıray, "Sayın Akşener bunu bile bile meşru kabul etti...Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz" demişti.