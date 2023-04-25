Canlı Canlı İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray'a tepki: 14 Mayıs akşamı senin gibi bir musîbetten kurtulmanın da bayramını yaşayacağız

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, aday listelerine tepki göstererek milletvekilliği adaylığından çekilen İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı eleştirdi. Dervişoğlu, Çıray'a hitaben, "Sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.