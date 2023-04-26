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Kaftancıoğlu: CHP logosuyla 'İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız' yazılı sözde broşür ve sticker bastırmışlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli'de bir matbaanın CHP logolu "İktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" yazılı sahte broşürler bastığını duyurdu. Kaftancıoğlu, "Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum. 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı, ara verilen program erken bitirildi

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken rahatsızlandı. Birden kesilen yayın, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.

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  2. Kaftancıoğlu: CHP logosuyla 'İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız' yazılı sözde broşür ve sticker bastırmışlar

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bir matbaanın CHP logolu “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” yazılı sahte broşür ve stickerlar bastığını açıkladı.

    Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum. 14 Mayıs itibarıyla bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım" dedi.

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    Canan Kaftancıoğlu daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

    Kaftancıoğlu, "Uzaylılar değilmiş, tespit edildi:) Kim olduğunu yazmayacağım ama şaşırmadık… Varsa başka sahte logolu afiş basmayı düşünenler: Ya cesur olun kendi logonuzla basın ya da yakalanınca ağlamayın… Konu yargıda artık…" dedi.

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