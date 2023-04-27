Canlı

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

    Merkez Bankası
    Copyright: Reuters

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

    Toplantı sonrası faiz kararı açıklanacak.

    Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmuştu.

    Amadolu Ajansı'nın (AA) anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bugünkü toplantıda politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan 23 ekonomistin 19'u bu yönde görüş bildirdi.

    4 ekonomist ise politika faizinin 50 baz puan düşürüleceğini öngördü.

Yukarı dön