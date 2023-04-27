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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Toplantı sonrası faiz kararı açıklanacak.
Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Amadolu Ajansı'nın (AA) anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bugünkü toplantıda politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan 23 ekonomistin 19'u bu yönde görüş bildirdi.
4 ekonomist ise politika faizinin 50 baz puan düşürüleceğini öngördü.