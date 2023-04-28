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Sudan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişi daha Türkiye'ye getirildi
Türkiye, 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle Sudan'da mahsur kalan Türklerin tahliyesine devam ediyor. Sudan'dan havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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AYM, kadınların evlenmeden önceki soyadını kullanabilmesini engelleyen hükmü iptal etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etti.Daha fazla bilgi
Van: Kılıçdaroğlu’na güçlü destek vermeye hazırlanan seçmen, iki partili yapıyı kırabilecek mi?
14 Mayıs seçimleri için adayların çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki meclis seçiminde yalnızca HDP ve AKP'nin milletvekili çıkarabildiği ilde bu kez CHP de iddialı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın Van sokaklarında seçimin nabzını tuttu.Daha fazla bilgi
İzmir Narlıdere'de lüks bir sitede yangın çıktı
İzmir Narlıdere'deki lüks sitede çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir sitede çıkan yangının "büyük ölçüde kontrol altına alındığı" bildirildiDaha fazla bilgi
Sudan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişi daha Türkiye'ye getirildi
Türkiye, 15 Nisan’da başlayan çatışmalar nedeniyle Sudan’da mahsur kalan Türklerin tahliyesine devam ediyor.
Sudan’dan havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi.
Günaydın
BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese günaydın.
Umarız mutlu bir gün geçirirsiniz.
Türkiye'de seçim gündemi hızla devam ederken, ülkede öne çıkan tüm gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda bulabilirsiniz.