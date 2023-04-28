Sudan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişi daha Türkiye'ye getirildi

14 Mayıs seçimleri için adayların çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki meclis seçiminde yalnızca HDP ve AKP'nin milletvekili çıkarabildiği ilde bu kez CHP de iddialı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın Van sokaklarında seçimin nabzını tuttu.

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