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Sudan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Türkiye, 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle Sudan'da mahsur kalan Türklerin tahliyesine devam ediyor. Sudan'dan havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  2. Van: Kılıçdaroğlu’na güçlü destek vermeye hazırlanan seçmen, iki partili yapıyı kırabilecek mi?

    Van sokakları

    14 Mayıs seçimleri için adayların çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki meclis seçiminde yalnızca HDP ve AKP'nin milletvekili çıkarabildiği ilde bu kez CHP de iddialı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın Van sokaklarında seçimin nabzını tuttu.

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  3. İzmir Narlıdere'de lüks bir sitede yangın çıktı

    Video content

    Video caption: İzmir'de çıkan yangın

  5. Sudan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişi daha Türkiye'ye getirildi

    Türkiye
    Copyright: DHA

    Türkiye, 15 Nisan’da başlayan çatışmalar nedeniyle Sudan’da mahsur kalan Türklerin tahliyesine devam ediyor.

    Sudan’dan havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi.

  6. Günaydın

    BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese günaydın.

    Umarız mutlu bir gün geçirirsiniz.

    Türkiye'de seçim gündemi hızla devam ederken, ülkede öne çıkan tüm gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda bulabilirsiniz.

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