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Kılıçdaroğlu Erzincan'da: 'İktidara geldiğimde hiçbir fakir ailenin suyu, doğalgazı, elektriği kesilmeyecek'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erzican mitinginde, seçim vaatleri kapsamında iktidara gelmesi halinde hiçbir fakir ailenin suyunun, doğalgazının ve elektriğinin kesilmeyeceğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi: Millet İttifakı tam kadro katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu bugün Maltepe sahilinde, büyük bir katılımın olması beklenen İstanbul Mitingi'ni yapacak.
Millet İttifakı'nın diğer beş lideri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitinge katılacak.
Millet İttifakı'nın İstanbul milletvekili adaylarının tamamının da sahneye çıkarılması bekleniyor.
Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda olacak.
Kılıçdaroğlu Erzincan'da: 'İktidara geldiğimde hiçbir fakir ailenin suyu, doğalgazı, elektriği kesilmeyecek'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda hiçbir fakir ailenin suyunun, doğal gazının ve elektriğinin kesilmeyeceğini söyledi.
Yoksul ailelere yönelik yapılacak maddi yardımların, kadının hesabına yatırılacak yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu,"Kimin fakir olduğunu sadece sosyal devlet bilecek" dedi.
6 Şubat'ta 10 ili vuran deprem nedeniyle yapılacak yeni konutların da ücretsiz teslim edileceği vaadinde bulundu:
BBC Türkçe'den merhaba
BBC Türkçe'den, Londra'dan herkese merhaba.
Türkiye çok kısa bir süre sonra seçime gidecek. 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde liderlerin halk buluşmaları devam ediyor.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün önce Erzincan'da idi. Akşamüstü saatlerinde ise İstanbul'da miting yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kayseri ve Mersin'de halka seslenecek.
Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızdan ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeniz mümkün.
Herkese iyi bir hafta sonu dileriz.