Kılıçdaroğlu Erzincan'da: 'İktidara geldiğimde hiçbir fakir ailenin suyu, doğalgazı, elektriği kesilmeyecek'

Quote Message: Depremzedelerin evleri dükkanları yıkıldı. şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. ama bu bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı. Gelince evlerini yapacağım beş kuruş almadan da teslime edeceğim.

Depremzedelerin evleri dükkanları yıkıldı. şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. ama bu bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı. Gelince evlerini yapacağım beş kuruş almadan da teslime edeceğim.