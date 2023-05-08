Kılıçdaroğlu TRT'deki propaganda konuşmasında TRT'ye yüklendi

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Seçim Kanunu uyarınca kendisine tanınmış olan konuşmasını TRT 1 TV'de yaptı.

'TRT'nin halkın doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşması için kurulduğunu ancak iktidar partisinin yayın organı haline geldiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti;

"Sevgili halkım, TRT siyasal iktidardan bağımsız kamu yayıncılığı yapmak üzere kurulmuştur. Halk doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşsın diye, halk için var. Ancak bugün TRT iktidar partisinin yayın organı haline geldi. Oysa haber alma özgürlüğü temel haklardandır. Bu hak demokratik toplumlarda toplumun doğru bilgi edinmesini sağlar. TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. Halkın vergileri ile ayakta kalmasına rağmen iktidarın güdümünde, iktidarın propagandasını yapıyor. Atanmışlar, taraflı yayıncılıkla halkın haber almak hakkını ihlal ediyor. TRT gerçekleri halktan gizliyor"

Propaganda hakkını gerçekleri anlatmak için kullanacağını belirten CHP lideri "TRT size faturalarını ödeyemedikleri için, karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? Göstermedi" dedi.

Bartın maden faciasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bartın maden faciasında hayatını kaybeden Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Oğlu Emrullah'ın keder dolu gözleri bıçak gibi kalbime saplandı. TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisinin hikayelerini haber yaptı mı? Yapmadı. Tedbirsizliği, denetimsizliği, hesap verilmeyen aileleri, işçisinin can güvenliğini sağlayamayanları anlattı mı? Anlatmadı" şeklinde konuştu. Şenyaşar Ailesinin yaşadıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da iktidar partisi adayının kardeş ve akrabaları tarafından eşi ve 2 evladı öldürülen, adalet aramak için yılladır nöbet tutan Emine Şenyaşar'a sarıldım. Emine Hanımın bitmeyen gözyaşlarını TRT halkımıza gösterdi mi? Göstermedi" ifadelerini kullandı.

'TRT gerçekleri gizliyor' Kılıçdaroğlu, TRT'nin gerçekleri gizlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürüdü:"8 Şubat'ta Hatay Samandağ'daydım. 'İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var. Ama girecek ekipman yok' diye bize feryat eden gencimizi TRT'nin ekranında gördüğünüz mü? Görmediniz. 'Devlet nerede, AFAD nerede?' diye bağıran vatandaşlarımızın görüntüleri yayınlandı mı? Hayır, yayınlanmadı.""Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasbedilen kağıt işçilerinin deposuna gittim. Çaylarını içtim. Baver Bey, uğradığı haksızlığı bana anlattı. Çok üzüldüm. Bana 'Üstümüz kirli olabilir ama içimiz gül bahçesi' diyen kağıt işçilerinin yaşadıklarını TRT size anlattı mı? Anlatmadı.

"Ergenekon kumpası ile canına kastedilen Kuddusi Okkır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır hanımı gördüğünüz mü ekranlarınızda?

Görmediniz. 'Süt veren ineğimi kestirip, kredi ödüyorum' diyen Meliha Hanımı peki? Onu da görmediniz. TRT halkımıza 73 yaşında Kazdağları'nı savunan Hanife Hanımı, suyunu, toprağını yani yaşamı korumak için can ve başla mücadele eden vatandaşlarımızı gösterdi mi? Göstermedi" Kılıçdaroğlu, TRT'nin KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Can'a da yer vermediğini kaydederek, "KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan'ın hikayesine yer verdi mi, sözde haberlerinde? Vermedi.

'Sokakta uyuşturucu torbacıları tarafından ülkücü hareketin en değerli evlatlarından biri olan ve hunharca katledilen Sinan Ateş'in eşi ve bebeklerini gösterdi mi? Ateş ailesinin hikayesini dinlediniz mi hiç TRT'de? Dinleyemediniz. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancısı Tayfun Kahraman tutuklandı. Cezaevine girmeden önce kızı Vera'ya son sarılışını gördünüz mü? Görmediniz. Göstermediler"