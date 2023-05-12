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Adana'nın Pozantı ilçesinde zincirleme kaza: 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
DHACopyright: DHA
Adana'nın Pozantı ilçesinde, polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Adana- Ankara otoyolu Akçetekir mevkisinde meydana geldi.
Polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada, Akçetekir'den Pozantı istikametine seyir halinde olan iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis aracı, 4'ü otomobil, 2'si TIR ile toplam 13 araç karıştı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana ve Pozantı'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolun kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.
Canlı anlatım
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Adana'nın Pozantı ilçesinde zincirleme kaza: 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Adana- Ankara otoyolu Akçetekir mevkisinde meydana geldi.
Polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada, Akçetekir'den Pozantı istikametine seyir halinde olan iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis aracı, 4'ü otomobil, 2'si TIR ile toplam 13 araç karıştı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana ve Pozantı'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolun kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.