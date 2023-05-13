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Twitter seçim öncesi bazı içeriklere erişim engeli getirdi
14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya platformu Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içeriklere erişim engeli getirildiğini açıkladı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya platformu Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içeriklere erişim engeli getirildiğini açıkladı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Kılıçdaroğlu bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TSİ 14.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Twitter bazı içeriklere erişim engeli getirdi
14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya platformu Twitter, bazı içeriklere erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Twitter'ın Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, bu adımın mahkeme kararları uyarınca alındığı ve platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasını sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.
İlgili hesap sahiplerinin bilglendirildiği belirtildi.
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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne bir gün kaldı.
Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Pusulada ikinci sırada yer alan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi.
Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak.
Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
Seçimlerle ilgili tüm merak ettikleriniz BBC Türkçe'nin sayfasında.