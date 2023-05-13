Twitter seçim öncesi bazı içeriklere erişim engeli getirdi

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne bir gün kaldı.

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Pusulada ikinci sırada yer alan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi.

Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak.

Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

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