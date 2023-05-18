Canlı Canlı İçişleri Bakanı Soylu, Bekir Ağırdır'ı hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyor, uluslararası sistemin etki ajanıdır

Süleyman Soylu, katıldığı bir programda kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır'ı hedef aldı, "Türkiye'de bir anket mafyası var ve Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.