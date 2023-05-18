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İçişleri Bakanı Soylu, Bekir Ağırdır'ı hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyor, uluslararası sistemin etki ajanıdır

Süleyman Soylu, katıldığı bir programda kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır'ı hedef aldı, "Türkiye'de bir anket mafyası var ve Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Bakan Soylu, Bekir Ağırdır'ı hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyor, uluslararası sistemin etki ajanıdır

    Bekir Ağırdır
    Copyright: DHA

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı tv100 programında KONDA araştırma şirketinin genel müdürü Bekir Ağırdır'ı hedef aldı, "Türkiye’de bir anket mafyası var ve Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" dedi.

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