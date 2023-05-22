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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Yurt dışı oy kullanımı 1 milyonu aştı

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    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

    AA'nın Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edindiği bilgiye göre, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

    14 Mayıs seçimleri için Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 52,69 oldu.

  2. Post update

    Günaydın,

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumlarını 17.00’da düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile açıklayacaklarını duyurdu.

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