Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Salı sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl’de rüzgarın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji, “Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.

Meteoroloji, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini de kaydetmişti.

Twitter’da Salı sabahı Adana’dan şiddetli gök gürültüsü ve şimşek görüntüleri paylaşıldı.