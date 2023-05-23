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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Salı sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl’de rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

    Fırtına
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Salı sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl’de rüzgarın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

    Meteoroloji, “Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.

    Meteoroloji, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini de kaydetmişti.

    Twitter’da Salı sabahı Adana’dan şiddetli gök gürültüsü ve şimşek görüntüleri paylaşıldı.

  2. Post update

    Günaydın,

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasının yankıları sürüyor.

    ATA İttifakı’nın bileşenlerinden Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ’ın destekleyeceği adayı bugün saat 11.00’de açıklaması bekleniyor.

    Günün gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda takip edebilirsiniz.

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