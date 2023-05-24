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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te yaptığı açıklamada, “Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak” dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek

    İbrahim Kalın
    Copyright: Habertürk

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'e verdiği röportajda, “Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak” dedi.

    Quote Message: (Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tutumu) - Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ yarın (Çarşamba) açıklama yapacağını söyledi. Yarın göreceğiz. Anlaşabildilerse saygıyla karşılarız. Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak. Merkez sağ, muhafazakar-milliyetçi ayağı; sosyal demokrat, sol, liberal ayağı."
    Quote Message: (Milliyetçilik tartışması) - Seçim sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı işbirliği neticesinde bence CHP'nin hassasiyetlerinin gerisine düştüğü, HDP yöneticilerini rahatsız etmemek adına kamuoyunun tatmin edici karar alamadığını düşünüyorum. Kendisi de son 1 haftadır tavrını değiştirmeye başladı. Birinci turda niye bu vurgu yoktu. CHP son tahlilde devleti bilen parti. Devletin bekasını, varlığını, meşruiyetini hedef alan terör örgütü konusunda CHP'nin başka türlü tavır almasını tahayyül edemem."
    Quote Message: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde gösterdiği montaj video) - Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek. Asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sorulması gereken bu. 1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını biliyoruz. Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz. Doğal olarak 'siz kimsiniz' dersiniz. 1. turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsız duyduğunu düşünüyorum ama bu konuda sessiz kalındı. Bunu birinci turda ifade etmesi gerekirdi ama şimdi ediyor. O zaman HDP ile konuşsun bunu. Kamuoyunda böyle bir tablo var."

  2. Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ ile yapması beklenen açıklama hakkında konuştu: "Görüşmeler devam ediyor, anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız"

    Kılıçdaroğlu
    Copyright: Habertürk

    Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam CHP Genel Merkezi'nde Habertürk’ten Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

    Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bugün 11.00’de yapılması beklenen açıklama hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Görüşmeler devam ediyor. Anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde ve gençlerle buluşmasında gösterilen montaj videoya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı” ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayları arasındaki 2,5 milyon farkın “çok büyük” olmadığını söyledi, bu seçimde sandıklarda 1 milyon müşahidi hedeflediklerini kaydetti.

    Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

    Quote Message: (Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tutumu) - Yarın (Çarşamba günü) 11.00'de açıklayacağız. Yorum yapmak istemem. Elbette ki doğal olarak partilerle bir araya geliyoruz. Onların ve bizim beklentilerimiz var. Türkiye'nin bu durumdan bir an önce çıkması lazım. Temel konu olarak sığınmacılar, terör, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66 maddesi, yolsuzluklar var. Bütün bunlar konuşuluyor. Hangi konularda uzlaşma sağladığımızı zaten kamuoyu bilecek. Anlaşma hemen oturduk imzaladık değil. Görüşmeler devam ediyor. Ümit Bey'le, sayın genel başkanla üç kez yan yana geldim. Tamamen ülke çıkarları üzerine bir mutabakat sağlamaya dönük çalışma var. Onlar da biz de gidişten rahatsızız. Dolayısıyla düzelmesini istiyoruz. Anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız."
    Quote Message: (Erdoğan’ın mitinglerinde gösterilen montaj video) - Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekâr denir değil mi? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapılabilir! Allah'a sığınıyorum. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Keşke karşıma gelse de 'yemin et' derim, 'Allah'a inanıyorsun yemin et' derim. Niye iftira atıyorsun? Kandil'in anahtarı senin cebinde. Telefonlar senin cebinde. Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak karşıma çıkacaksın. Nedir bu rezalet. Biz bunu hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik. Eleştirebilir, saygı gösteririm. Yalan, iftira, karalamalar üzerine aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedim. Gerçekten Allah büyüktür. Rahmetli babam 'oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur' derdi. Allah aşkına, madem montajsa, sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Bir montajı kalkıp da nasıl gösterirsin. İnsanda biraz ahlak, erdem olmaz mı? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin.
    Quote Message: (Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu) - 2,5 milyon çok büyük rakam değil. Bu rakam rahatlıkla kapatılacak göreceksiniz. Vatanseverlerin ortak hareket etmesi lazım. Sığınmacıdan, hayat pahalılığından, yolsuzluklardan, liyakatsızlıktan şikayet ediyorsan 22 yıldır bunu beceremeyenlerin gitmesi lazım. Demokrasi budur. Devlet soyuldu. Bu zengin devlet resmen soyuldu. Paralar yurt dışına götürüldü. Bundan şikayetçi olmayanları biliyorum. 5'li çeteler, 4-5 yerden aylık alanlar, paralarını yurt dışında dünyalıklarını yapanlar. Bunlar hayatlarından memnun. Asıl geniş kilte hayatlarından memnun değil."
    Quote Message: (Seçim güvenliği) 200 bin sandık var. Müşahitlerle beraber 550 bin kişiyi göndermişiz. Bu kez 1 milyon hedefimiz var. 1 milyon müşahitin sandıkta olması lazım. Bir ilde müftü şunu söyledi 'Ben müftüyüm doğru sayım yapmak istiyorum. Sizin müşahitiniz 2, karşı taraf kalabalık, lütfen müşahit sayısını artırın' dedi. Doğu'da, Güneydoğu'da daha büyük olaylar var. Bazı soru işaretlerimiz var ve çalışıyoruz. 1. turda nerelerde bizim zayıflığımız var. Hedef ikinci turu almak, birinci turda oyu tartışmanın bir mantığı yok."

  3. Post update

    Günaydın,

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

    Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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