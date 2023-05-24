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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'te yaptığı açıklamada, “Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak” dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk'e verdiği röportajda, “Seçimin sonucu ne olursa olsun 28 Mayıs'tan sonra Türk siyaseti yeni bir fay hattı üzerinden şekillenecek. Terörle aranıza ne kadar mesafe koyduğunuz meselesi olacak” dedi.
Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ ile yapması beklenen açıklama hakkında konuştu: "Görüşmeler devam ediyor, anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam CHP Genel Merkezi'nde Habertürk’ten Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bugün 11.00’de yapılması beklenen açıklama hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Görüşmeler devam ediyor. Anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde ve gençlerle buluşmasında gösterilen montaj videoya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayları arasındaki 2,5 milyon farkın “çok büyük” olmadığını söyledi, bu seçimde sandıklarda 1 milyon müşahidi hedeflediklerini kaydetti.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:
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Günaydın,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.