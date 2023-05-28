Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek

Getty Images Copyright: Getty Images

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Nitelikli çoğunluğun aranmadığı ikinci turda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek.

Seçimlerle ilgili tüm gelişmeleri BBC Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında bulacaksınız.

Bugün 81 ilde 191 bin 885 sandık kuruldu, yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmene, ikinci turda 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen daha katıldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturulmuş, yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti.

Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını ise 1 milyon 902 bin 417 olduğunu açıkladı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683'ü oy kullandı.

Oyların 52 milyon 972 bin 934'ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749'u geçersiz sayıldı.

Seçime katılma oranı ise yüzde 88,92 oldu.

Yurt dışında ise 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı.

Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı.

Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

İlk turda adaylardan Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849, Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy aldı.

Oyların yüzde yüzde 49,52'sini alan Erdoğan ve yüzde 44,88'ini alan Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

2 milyon 831 bin 239 oyla ilk turda oyların yüzde 5,17'sini alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise elendi ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Birinci tur sonrası dağılan ATA İttifakı'nın en büyük partisi olan Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 11 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığından çekilmiş ancak seçimin ilk turunda 235 bin 783 oy almıştı.