Dolar/TL haftaya rekorla başladı: 21,15

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2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Ezine Deresi'nde su seviyesi yükseldi ve taşmalar meydana geldi.

İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayanlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.