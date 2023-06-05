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Dolar/TL haftaya rekorla başladı: 21,15

Serbest piyasada döviz kurları, seçim sonrasına ilişkin beklentilere paralel şekilde yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru günün ilk saatlerinde 21,15 seviyesini gördü. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kastamonu'da dere suları yükseldi, evleri su bastı

    Kastamonu
    Copyright: DHA

    2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Ezine Deresi'nde su seviyesi yükseldi ve taşmalar meydana geldi.

    İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayanlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

  2. Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı

    dolar tl
    Copyright: Getty Images

    Serbest piyasada döviz kurları, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra yükselmeye devam ediyor.

    Dolar/TL kuru haftaya rekorla başlayarak 21,15 seviyesini gördü.

    Euro/TL ise 22,99 seviyesine yükseldi.

    Kur seçim sonrası nasıl bir seyir izleyecek?

  3. Merhaba

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