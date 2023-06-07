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Dolar/TL tırmanışını sürdürüyor: 22,33

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra döviz kurlarındaki artış hızlanarak sürüyor. Bugün dolar/TL kurunda artış yüzde 3'ü geçti. Günün ilk saatlerinde dolar/TL 22,33 seviyesini gördü. Euro/TL 24'ü geçerken, sterlin/TL kuru 27,75 düzeyinden işlem görüyor. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Döviz kurlarında yükseliş sürüyor

    döviz
    Copyright: Getty Images

    Dolar/TL kuru günün ilk saatlerinde 22,33 düzeyine ulaştı.

    Euro/TL 24'ü geçerken, sterlin/TL kuru 27,75 düzeyinden işlem görüyor.

    Kur nasıl bir seyir izleyecek?

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