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Dolar/TL tırmanışını sürdürüyor: 22,33
14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra döviz kurlarındaki artış hızlanarak sürüyor. Bugün dolar/TL kurunda artış yüzde 3'ü geçti. Günün ilk saatlerinde dolar/TL 22,33 seviyesini gördü. Euro/TL 24'ü geçerken, sterlin/TL kuru 27,75 düzeyinden işlem görüyor. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Döviz kurlarında yükseliş sürüyor
Dolar/TL kuru günün ilk saatlerinde 22,33 düzeyine ulaştı.
Euro/TL 24'ü geçerken, sterlin/TL kuru 27,75 düzeyinden işlem görüyor.
Kur nasıl bir seyir izleyecek?