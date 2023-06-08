Canlı Canlı Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 8 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 11 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların; İç Ege, Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.