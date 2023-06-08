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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, 8 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 11 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların; İç Ege, Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, 8 Haziran hava durumu raporunu yayınladı.
11 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı: Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.
Yağışların; İç Ege, Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.