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Atama kararları Resmi Gazete'de: Yeni BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu
Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, görevi bırakan Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Fahrettin Altun ise İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Yeni BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) atandı.
Kavcıoğlu'ndan boşalan Merkez Bankası Başkanlığı'na, Hafize Gaye Erkan getirildi.
Hafize Gaye Erkan: Merkez Bankası’nın yeni başkanı hakkında neler biliniyor? - BBC News Türkçe