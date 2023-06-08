Canlı

Atama kararları Resmi Gazete'de: Yeni BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, görevi bırakan Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Fahrettin Altun ise İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Yeni BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) atandı.

    Kavcıoğlu'ndan boşalan Merkez Bankası Başkanlığı'na, Hafize Gaye Erkan getirildi.

    Hafize Gaye Erkan: Merkez Bankası’nın yeni başkanı hakkında neler biliniyor? - BBC News Türkçe

    Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
    Copyright: Getty Images
Yukarı dön