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Erdoğan Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü dönem cumhurbaşkanlığının ilk yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bugün Kuzey Kıbrıs' ziyaret edecek olan Erdoğan, yarın da Azerbaycan'a gidecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü dönem cumhurbaşkanlığının da ilk ziyaretlerini geçmişteki gibi Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapıyor.

    Bugün Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek olan Erdoğan yarın da Azerbaycan'a gidecek.

    Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

    erdoğan
    Copyright: Getty Images
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