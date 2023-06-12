Erdoğan Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü dönem cumhurbaşkanlığının da ilk ziyaretlerini geçmişteki gibi Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapıyor.

Bugün Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek olan Erdoğan yarın da Azerbaycan'a gidecek.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.