Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Üçüncü döneminin ilk yurt dışı ziyaretlerini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın ardından dün akşam Azerbaycan'a geçti.

"TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik ediyor.

Erdoğan bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

İki lider görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ne de ziyarette bulunacak.