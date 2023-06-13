Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Üçüncü döneminin ilk yurt dışı ziyaretlerini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın ardından Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Meteorolojiden 32 il için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 32 kentte beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sarı uyarı yayınladı.
Sarı uyarı "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamına geliyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Uyarı yayınlanan kentler şöyle:
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs sonrası Azerbaycan'da
Üçüncü döneminin ilk yurt dışı ziyaretlerini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın ardından dün akşam Azerbaycan'a geçti.
"TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik ediyor.
Erdoğan bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.
İki lider görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ne de ziyarette bulunacak.