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Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması Ankara'da toplanıyor
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı bugün Ankara'da Beştepe'de yapılıyor. Toplantıda İsveç'in NATO üyelik süreci görüşülecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sağanaklar sürüyor: Meteoroloji'den 20 il için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de 20 kentte beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sarı uyarı yayınladı.
Sarı uyarı "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamına geliyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Uyarı yayınlanan kentler şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale
Ortak Daimi Mekanizma Ankara'da toplanıyor
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO'nun oluşturduğu Ortak Daimi Mekanizma, dördüncü toplantısını bugün Ankara'da Beştepe'de yapacak.
Saat 09:00'da başlayacak toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ev sahipliği yapacak.
Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.
Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Türkiye'nin talepleri çerçevesinde yürürlüğe soktuğu ceza yasası düzenlemelerinin iş birliğini kolaylaştıracağını söyledi.
Ortak Daimi Mekanizma, geçen yıl Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra'daki unsurların uygulanıp uygulanmadığını gözetiyor.
Anlaşma İsveç ve Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusu yapmaları sonrası, Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzalanmıştı.