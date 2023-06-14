Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması Ankara'da toplanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de 20 kentte beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sarı uyarı yayınladı.

Sarı uyarı "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamına geliyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Uyarı yayınlanan kentler şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale