Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de dört şehir için 'turuncu uyarı'

Son günlerde farklı bölgelerde etkisini gösteren sağanak yağışlar bugün de Doğu Karadeniz'de etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kırmızının bir altı olan turuncu uyarı yayınladı.

Turuncu uyarı "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" anlamına geliyor.

Meteoroloji'nin uyarısına göre "Perşembe akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı" tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayanlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.