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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

    Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

    Bu toplantıda işçi temsilcilerinin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

    Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak.

    Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçileri, 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor.

    Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

    8.506 TL olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde ne kadar olacağının Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor
    Copyright: Getty Images
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