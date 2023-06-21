Ticaret Bakanlığı, otomobil fiyatlarını dizginlemek için ikinci el satışlara sınırlama getirilmesi üzerinde çalışıyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörü temsilcileriyle görüştü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Ankara’daki toplantının en önemli konularından biri yatırım amaçlı araç talebi ve ikinci el araç fiyatlarıydı.

Bakanlık, “6 ay ve 6 bin km” şartının şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine fiyat düzenlemesi getirilmesi gibi yeni düzenlemeler için sinyal verdi.

Şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması da masada yer alan konular arasında.

Buna göre ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında “6 ay ve 6 bin km” şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişleyebilir.

Şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.