Ümit Özdağ Zafer Partisi heyetiyle Suriye'ye gideceğini açıkladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyet ile birlikte Temmuz ayında Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.
Tivi6 yayınına konuk olan Özdağ yaptığı açıklamada, "Temmuz'un ikinci haftasında da dört kişilik bir Zafer partisi heyeti, Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı, bugün pasaportlarımızı da bildirdik. Halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız, Lazkiye'ye gitmeyi de arzuluyoruz, hayatın nasıl doğal akışına döndüğünü biz göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı, otomobil fiyatlarını dizginlemek için ikinci el satışlara sınırlama getirilmesi üzerinde çalışıyor
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve
başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörü temsilcileriyle görüştü.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Ankara’daki
toplantının en önemli konularından biri yatırım amaçlı araç talebi ve ikinci el
araç fiyatlarıydı.
Bakanlık, “6 ay ve 6 bin km” şartının
şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine fiyat düzenlemesi getirilmesi gibi
yeni düzenlemeler için sinyal verdi.
Şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan
araç devir sayısının azaltılması da masada yer alan konular arasında.
Buna göre ikinci el araç piyasasındaki fahiş
fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren sıfır aracın
satışında “6 ay ve 6 bin km” şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişleyebilir.
Şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan
araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç
fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.
Canlı anlatım
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Ümit Özdağ Zafer Partisi heyetiyle Suriye'ye gideceğini açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyet ile birlikte Temmuz ayında Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.
Tivi6 yayınına konuk olan Özdağ yaptığı açıklamada, "Temmuz'un ikinci haftasında da dört kişilik bir Zafer partisi heyeti, Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı, bugün pasaportlarımızı da bildirdik. Halkı yerinde göreceğiz, dolaşacağız, Lazkiye'ye gitmeyi de arzuluyoruz, hayatın nasıl doğal akışına döndüğünü biz göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı, otomobil fiyatlarını dizginlemek için ikinci el satışlara sınırlama getirilmesi üzerinde çalışıyor
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörü temsilcileriyle görüştü.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Ankara’daki toplantının en önemli konularından biri yatırım amaçlı araç talebi ve ikinci el araç fiyatlarıydı.
Bakanlık, “6 ay ve 6 bin km” şartının şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine fiyat düzenlemesi getirilmesi gibi yeni düzenlemeler için sinyal verdi.
Şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması da masada yer alan konular arasında.
Buna göre ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında “6 ay ve 6 bin km” şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişleyebilir.
Şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.