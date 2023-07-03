Vergi borcu yapılandırma başvuruları için bugün son gün

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Mart ayında Meclis’ten geçen ve bu yıldan önceki vergi borçlarının 48 taksitle ödenmesine olanak sağlayan vergi borcu yapılandırması için son başvuru günü bugün.

Borcunu yapılandıranlar borçlarını peşin öderlerse faizin, yurt içi ÜFE oranın yüzde 90’ı oranındaki kısmı silinecek.

İdari para cezalarında ise asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Yapılandırma başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerindenyapılıyor.

Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.

30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak belirlenmişti.