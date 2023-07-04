CHP, YSP ve MHP’nin grup toplantıları bugün

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Kurban Bayramı’nın ardından CHP, YSP ve MHP bugün TBMM’deki grup toplantılarını gerçekleştirecek.

MHP’nin toplantısı TSİ 10.45’te, YSP’ninki 12.45’te, CHP’ninkiyse 13.30’da başlayacak.

Bunların ardından da TBMM Genel Kurulu gündemdeki konuları görüşmek için toplanacak.