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CHP, YSP ve MHP’nin grup toplantıları bugün

CHP, YSP ve MHP bayramın ardından bugün TBMM'de grup toplantılarını gerçekleştirecek. TBMM Genel Kurulu da bugün toplanacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. CHP, YSP ve MHP’nin grup toplantıları bugün

    tbmm
    Copyright: dha

    Kurban Bayramı’nın ardından CHP, YSP ve MHP bugün TBMM’deki grup toplantılarını gerçekleştirecek.

    MHP’nin toplantısı TSİ 10.45’te, YSP’ninki 12.45’te, CHP’ninkiyse 13.30’da başlayacak.

    Bunların ardından da TBMM Genel Kurulu gündemdeki konuları görüşmek için toplanacak.

  2. Günaydın!

    bbc
    Copyright: Getty Images

    BBC Türkçe’den herkese merhaba.

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