Canlı Canlı Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün boyu Türkiye'den gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.