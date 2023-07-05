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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün boyu Türkiye'den gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün boyu Türkiye'den gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bugün Eskişehir-Kütahya çevresi ve Erzurum-Kars arası beklenen yağışlar yarın İç Ege ve Akdeniz’de etkili olacak.
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleriyse Güneydoğu Anadolu hariç ülkenin büyük kesiminde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Günaydın!
BBC Türkçe’den herkese merhaba.
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