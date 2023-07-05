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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün boyu Türkiye'den gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

    yağmur
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

    Bugün Eskişehir-Kütahya çevresi ve Erzurum-Kars arası beklenen yağışlar yarın İç Ege ve Akdeniz’de etkili olacak.

    Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleriyse Güneydoğu Anadolu hariç ülkenin büyük kesiminde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    harita
    Copyright: mgm.gov.tr

  2. Günaydın!

    bbc
    Copyright: Getty Images

    BBC Türkçe’den herkese merhaba.

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