İkinci el otomobillerin sıfır modellerinden daha pahalıya satılması yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle ikinci otomobillerin sıfır otomobillerden pahalıya satışını yasakladı.

1 Ocak 2024’e kadar yürürlükte kalacak geçici maddede “İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, ikinci el satış sitelerine de sıfır fiyatından yüksek ikinci el satış yapanları uyarma ve bakanlığın talebi üzerine bu kişilerin tüm bilgilerini iletme yükümlülüğü getirdi.

Son dönemde TL’nin değer kaybıyla birlikte otomobil fiyatlarında büyük bir artış yaşandı.

Piyasada sıfır otomobil bulmak da zorlaşırken, bazı kişilerin sıfır araçları satın alıp daha yüksek fiyata internetten satışa çıkarması sosyal medyada tepki çekmişti.