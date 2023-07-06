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İkinci el otomobillerin sıfır modellerinden daha pahalıya satılması yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle ikinci otomobillerin sıfır modellerinden daha pahalıya satışını yasakladı. Türkiye'den günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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İsveç ve Türkiye temsilcileri bugün Brüksel’de, İsveç’in NATO üyeliğini görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün gece Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la telefonda görüşerek İsveç'in NATO üyeliğine destek istedi. Aynı saatlerde İsveç Başbakanı Kristersson'la konuşan ABD Başkanı Biden da NATO'nun İsveç'le birlikte daha güçlü bir ittifak olacağını söyledi.Daha fazla bilgi
İkinci el otomobillerin sıfır modellerinden daha pahalıya satılması yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle ikinci otomobillerin sıfır otomobillerden pahalıya satışını yasakladı.
1 Ocak 2024’e kadar yürürlükte kalacak geçici maddede “İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz” ifadeleri yer aldı.
Bakanlık, ikinci el satış sitelerine de sıfır fiyatından yüksek ikinci el satış yapanları uyarma ve bakanlığın talebi üzerine bu kişilerin tüm bilgilerini iletme yükümlülüğü getirdi.
Son dönemde TL’nin değer kaybıyla birlikte otomobil fiyatlarında büyük bir artış yaşandı.
Piyasada sıfır otomobil bulmak da zorlaşırken, bazı kişilerin sıfır araçları satın alıp daha yüksek fiyata internetten satışa çıkarması sosyal medyada tepki çekmişti.
Günaydın!
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