Canlı

AYM: Nevruza katılan üniversite öğrencisinin yurttan atılması Anayasa’nın ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Nevruz kutlamasına katıldıktan sonra yurttan atılan öğrencinin, Anayasa'nın 34. maddesiyle korunan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye'den günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Vergi artışları: Yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı 20 bin TL oldu, KDV yüzde 18’den 20’ye çıktı

    vergi hesaplayan bir kişi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI harcının 6 bin TL'den 20 bin TL’ye çıkarılmasına, yüzde 8 ve 18 olan KDV oranlarının da sırasıyla yüzde 10 ve 20'ye çekilmesine karar verdi.

    Daha fazla bilgi
    next

  2. AYM: Nevruza katılan üniversite öğrencisinin yurttan atılması Anayasa’nın ihlali

    aym
    Copyright: dha

    Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Nevruz kutlamasına katıldıktan sonra yurttan atılan öğrencinin, Anayasa’nın 34. maddesiyle korunan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

    17 Mart 2016’da üniversitedeki Nevruz kutlamasında bazı şiddet olayları yaşanması üzerine yurt idaresince açılan soruşturmada Bedran Ali Ertuğrul adlı öğrenciye “yurttan süresiz çıkarma” cezası verilmiş, Ertuğrul ise memleketinde her yıl Nevruz’u kutladıklarını, bu etkinliğe de halayı görünce katıldığını, etkinliğin yasa dışı olduğunu bilmediğini savunmuştu.

    Ertuğrul’un karara karşı önce idare mahkemesine, ardından bölge idare mahkemesine yaptığı başvurular ise reddedilmişti.

    Son olarak dosyayı 2018’de AYM’ye taşıyan Ertuğrul, beş yıllık bekleyişin ardından mahkemece haklı bulundu.

    AYM, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla başvurucuya 18 bin TL manevi tazminatın yanı sıra harç ve vekalet ücretleri için de 10 bin 194 TL ödenmesine hükmetti.

  3. Günaydın!

    bbc
    Copyright: PA Media

    BBC Türkçe’den herkese merhaba.

    Gün boyu Türkiye’den öne çıkan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

    Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz:

Yukarı dön