AYM: Nevruza katılan üniversite öğrencisinin yurttan atılması Anayasa’nın ihlali

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Nevruz kutlamasına katıldıktan sonra yurttan atılan öğrencinin, Anayasa’nın 34. maddesiyle korunan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

17 Mart 2016’da üniversitedeki Nevruz kutlamasında bazı şiddet olayları yaşanması üzerine yurt idaresince açılan soruşturmada Bedran Ali Ertuğrul adlı öğrenciye “yurttan süresiz çıkarma” cezası verilmiş, Ertuğrul ise memleketinde her yıl Nevruz’u kutladıklarını, bu etkinliğe de halayı görünce katıldığını, etkinliğin yasa dışı olduğunu bilmediğini savunmuştu.

Ertuğrul’un karara karşı önce idare mahkemesine, ardından bölge idare mahkemesine yaptığı başvurular ise reddedilmişti.

Son olarak dosyayı 2018’de AYM’ye taşıyan Ertuğrul, beş yıllık bekleyişin ardından mahkemece haklı bulundu.

AYM, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla başvurucuya 18 bin TL manevi tazminatın yanı sıra harç ve vekalet ücretleri için de 10 bin 194 TL ödenmesine hükmetti.