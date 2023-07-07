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AYM: Nevruza katılan üniversite öğrencisinin yurttan atılması Anayasa’nın ihlali
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Nevruz kutlamasına katıldıktan sonra yurttan atılan öğrencinin, Anayasa'nın 34. maddesiyle korunan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye'den günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Vergi artışları: Yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı 20 bin TL oldu, KDV yüzde 18’den 20’ye çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI harcının 6 bin TL'den 20 bin TL’ye çıkarılmasına, yüzde 8 ve 18 olan KDV oranlarının da sırasıyla yüzde 10 ve 20'ye çekilmesine karar verdi.Daha fazla bilgi
AYM: Nevruza katılan üniversite öğrencisinin yurttan atılması Anayasa’nın ihlali
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Nevruz kutlamasına katıldıktan sonra yurttan atılan öğrencinin, Anayasa’nın 34. maddesiyle korunan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
17 Mart 2016’da üniversitedeki Nevruz kutlamasında bazı şiddet olayları yaşanması üzerine yurt idaresince açılan soruşturmada Bedran Ali Ertuğrul adlı öğrenciye “yurttan süresiz çıkarma” cezası verilmiş, Ertuğrul ise memleketinde her yıl Nevruz’u kutladıklarını, bu etkinliğe de halayı görünce katıldığını, etkinliğin yasa dışı olduğunu bilmediğini savunmuştu.
Ertuğrul’un karara karşı önce idare mahkemesine, ardından bölge idare mahkemesine yaptığı başvurular ise reddedilmişti.
Son olarak dosyayı 2018’de AYM’ye taşıyan Ertuğrul, beş yıllık bekleyişin ardından mahkemece haklı bulundu.
AYM, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla başvurucuya 18 bin TL manevi tazminatın yanı sıra harç ve vekalet ücretleri için de 10 bin 194 TL ödenmesine hükmetti.
Günaydın!
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