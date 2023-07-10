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Yoğun yağışların yarın akşam sonlanması bekleniyor
Hafta sonu boyunca Karadeniz ve Batı Anadolu'yu etkileyen yoğun yağışların Salı gecesinden itibaren sonlanması bekleniyor. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Hafta sonu boyunca Karadeniz ve Batı Anadolu'yu etkileyen yoğun yağışların Salı gecesinden itibaren sonlanması bekleniyor. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.
Çalışmanın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Toprak kaldırılana kadar Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Yoğun yağışların yarın akşam sonlanması bekleniyor
Hafta sonu boyunca Karadeniz ve Batı Anadolu’yu etkileyen yoğun yağışların Salı gecesinden itibaren sonlanması bekleniyor.
Yurt genelinde 30 ili etkileyen yağmurun yol açtığı su baskınlarında, aralarında İstanbul-Ankara TEM otoyolunun da yer aldığı 14 yol kapanmıştı.
Anadolu Ajansı’na konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik “Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak” dedi.
Çelik hafta sonu Ankara’nın 35, İstanbul’un 33, İzmir’in de 39 dereceyi göreceğini ekledi.
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