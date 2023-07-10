yağmur
Canlı

Yoğun yağışların yarın akşam sonlanması bekleniyor

Hafta sonu boyunca Karadeniz ve Batı Anadolu'yu etkileyen yoğun yağışların Salı gecesinden itibaren sonlanması bekleniyor. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı

    çalışma
    Copyright: dha

    Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

    Çalışmanın gün boyu sürmesi bekleniyor.

    Toprak kaldırılana kadar Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

  2. Yoğun yağışların yarın akşam sonlanması bekleniyor

    yağmur
    Copyright: Getty Images

    Hafta sonu boyunca Karadeniz ve Batı Anadolu’yu etkileyen yoğun yağışların Salı gecesinden itibaren sonlanması bekleniyor.

    Yurt genelinde 30 ili etkileyen yağmurun yol açtığı su baskınlarında, aralarında İstanbul-Ankara TEM otoyolunun da yer aldığı 14 yol kapanmıştı.

    Anadolu Ajansı’na konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik “Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak” dedi.

    Çelik hafta sonu Ankara’nın 35, İstanbul’un 33, İzmir’in de 39 dereceyi göreceğini ekledi.

  3. Post update

    bbc
    Copyright: PA Media

    BBC Türkçe’den herkese merhaba.

    Gün boyu Türkiye’den öne çıkan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

    Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz:

Yukarı dön