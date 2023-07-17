Hatay'daki orman yangını: İki mahalle tahliye edildi, çalışmalar sürüyor

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Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrar başladı.

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, yangına sazlık alanda yakılan ateşin neden olduğunu, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 500 personel sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek verdi.

Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.