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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, geçen hafta tamamlanan Körfez turu da değerlendirilecek. Günün gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kabine bugün toplanıyor

    Kabine
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, geçen hafta tamamlanan Körfez turu da değerlendirilecek.

    Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.

    Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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