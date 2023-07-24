Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, geçen hafta tamamlanan Körfez turu da değerlendirilecek.

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.

Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.