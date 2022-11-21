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Dünya Kupası Günlüğü: İngiltere, Galler ve diğer beş Avrupa ülkesinin kaptanları FIFA'nın tehdidinden sonra 'One love' pazubandını takmayacak
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ikinci günü OneLove pazubandı tartışmalarıyla başladı. FIFA'nın ceza tehdidi üzerine İngiltere, Galler ve diğer beş Avrupa ülkesinin federasyonları pazubandı takmama kararı aldı. Bugünkü maç programı ise Türkiye saatiyle 16:00'da İngiltere-İran maçıyla başlayacak. İran'daki hükümet karşıtı protestolar nedeniyle yakından izlenecek bu karşılaşmayı 19:00'daki Senegal -Hollanda ve 22:00'de ABD-Galler mücadeleleri izleyecek. Günün karşılaşmalarını, tartışmaları ve Katar'daki diğer gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
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İngiltere- İran ve ABD- Galler maçlarında hava nasıl olacak?
Doha'da Türkiye saatiyle 16:00'da başlayacak İngiltere-İran maçı sırasında havanın kuru ve 27 derece olması bekleniyor.
TSİ 22:00'de başlayacak ABD-Galler maçında da sıcaklığın 24 derece, açık ve hafif bir rüzgar olacağı tahmin ediliyor.
Doha'daki İranlı taraftarlar, milli marşlarını yuhalayacaklarını söylüyor
İran Dünya Kupası'nda İngiltere'yle karşılaşmaya hazırlanırken, Doha'da BBC'ye konuşan İran taraftarları, ulusal marşı yuhalayacaklarını ve takımlarının kaybetmesinin umurlarında olmayacağını söyledi.
BBC Muhabiri Mani Djazmi'ye konuşan taraftarlar "Futbol bizi mutlu ederdi. Futbolu bir tür zafer bulmak için kullanırdık. Ama bugünlerde mutlu olmamızın anlamı yok" diyor.
Bir diğer taraftar da İran milli takımından hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
"Buraya sadece İran halkını desteklemek için geldik, futbol takımını değil. Çünkü onlardan iran halkını destekleyen bir hareket görmedik. İlk maçta İran halkını destekleyen bir şeyler yapmalarını bekliyoruz .Bir şey yapmazlarsa, İran takımını desteklemeyiz"
İran'da son aylarda yaşanan rejim karşıtı gösterilere, hükümet sert karşılık veriyor.
FIFA'nın ceza tehdidi üzerine İngiltere ve diğer altı ülke OneLove pazubandı takılmasından vazgeçti
İngiltere, Galler ve diğer beş Avrupa ülkesi, Katar'daki Dünya Kupası'nda OneLove pazubandı takmayacaklarını teyit etti. FIFA'nın pazubandın takılması halinde ceza vereceği ve takım kaptanlarının kart görebileceği ve hatta oyundan atılabileceğini net bir şekilde ilettiği bildirildi.
Belçika, Danimarka, Almanya; Hollanda ve İsviçre, eşcinsel ilişkilerin yasak olduğu Katar'da OneLove pazubandını takmayı planladığını söyleyen diğer ülkelerdi.
FIFA, takım kaptanlarına diğer sosyal mesajları veren bantlar takmalarını söyledi.
Yedi futbol federasyonundan yapılan ortak açıklamada, "FIFA bu pazubantların sahada takılması halinde ceza verileceğini net bir şekilde iletti. Ulusal federasyonlar olarak oyuncularımızı kart da dahil ceza alacakları bir konuma sokamayız. Doayısıyla kaptanlarımızdan bunu yapmamalarını istedik" denildi.
Açıklamada, FIFA'nın daha önce görülmediğine inandıkları bu kararından hayalkırıklığı duyulduğu belirtilirken, FIFA'ya bu konuda Eylül'de bildirim yapılığı, ancak bir yanıt alınamadığı da vurgulandı.