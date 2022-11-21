Dünya Kupası Günlüğü: İngiltere, Galler ve diğer beş Avrupa ülkesinin kaptanları FIFA'nın tehdidinden sonra 'One love' pazubandını takmayacak

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İngiltere, Galler ve diğer beş Avrupa ülkesi, Katar'daki Dünya Kupası'nda OneLove pazubandı takmayacaklarını teyit etti. FIFA'nın pazubandın takılması halinde ceza vereceği ve takım kaptanlarının kart görebileceği ve hatta oyundan atılabileceğini net bir şekilde ilettiği bildirildi.

Belçika, Danimarka, Almanya; Hollanda ve İsviçre, eşcinsel ilişkilerin yasak olduğu Katar'da OneLove pazubandını takmayı planladığını söyleyen diğer ülkelerdi.

FIFA, takım kaptanlarına diğer sosyal mesajları veren bantlar takmalarını söyledi.

Yedi futbol federasyonundan yapılan ortak açıklamada, "FIFA bu pazubantların sahada takılması halinde ceza verileceğini net bir şekilde iletti. Ulusal federasyonlar olarak oyuncularımızı kart da dahil ceza alacakları bir konuma sokamayız. Doayısıyla kaptanlarımızdan bunu yapmamalarını istedik" denildi.

Açıklamada, FIFA'nın daha önce görülmediğine inandıkları bu kararından hayalkırıklığı duyulduğu belirtilirken, FIFA'ya bu konuda Eylül'de bildirim yapılığı, ancak bir yanıt alınamadığı da vurgulandı.