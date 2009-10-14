Ankara Şam hattında bölge vizyonu

"Ortak kader, ortak tarih, ortak gelecek... El Kader el müşterek, ettarih el müşterek, el müstakbel el müşterek..."

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Suriye ilişkilerini bu sözlerle özetledi bugün. Üstelik iki ülke arasında bir süredir devam eden yakınlaşmanın zirvesi denebilecek bir ortamda...

Türkiye - Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1'inci Bakanlar Toplantısı, bugün Suriye'nin Halep kentinde yapıldı.

Davutoğlu Halep'e, beraberinde 10 bakan, çok sayıda milletvekili, vali ve belediye başkanıyla gitti.

Toplantının ilk bölümünün ardından iki tarafın bakanları, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na giderek, iki ülke arasında vize zorunluluğunu kaldıran anlaşmayı imzaladı. Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ikinci bölümü ise, Gaziantep'te yapıldı.

Peki Türkiye ve Suriye, bu yakın ilişkiden neler bekliyor?